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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108564 просмотра

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8 марта, 10:25 • 116603 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 148231 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138285 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118149 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141701 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

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Эксперт прояснил, возможен ли контроль за теплоснабжением

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Мониторинг качества теплоснабжения для потребителей, который вводит НКРЭКУ, возможен при наличии в доме так называемого "узла учета". Такую точку зрения корреспонденту УНН высказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Ввести мониторинг качества теплоснабжения действительно реально, но вопрос только в том, какие будут последствия. Для потребителей, в случае предоставления некачественных услуг, НКРЭКУ может снизить тариф. Но в целом, проводить контроль уже можно в том случае, если в доме есть так называемый узел учета - вся информация о теплоносители сохраняется в нем. То есть, современные счетчики прекрасно справляются со сбором информации (по температуре теплоносителя - ред.) и сохраняют ее в течение определенного времени. Соответственно показатели температуры можно снять без каких-либо проблем. А в доме без узла учета, как можно снять такие данные - мне трудно ответить", - рассказал Землянский.

Кроме того, эксперт добавил, что проведение полного мониторинга качества теплоснабжения возможно при наличии "узлов учета во всех домах", но при этом нужно принять решение, за чей именно счет "это будут делать".

"Если говорить о стоимости этого оборудования, то для крупных компаний его установки не проблема, а для маленьких - для того, чтобы все это реализовать, нужно закладывать это в тариф. Пойдет ли на это НКРЭКУ - я сильно сомневаюсь. То есть, подводя черту - это можно сделать, но вопрос только в финансировании", - резюмировал Землянский.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг вводит мониторинг качества теплоснабжения для потребителей.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб

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