Експерт прогнозує пожвавлення на ринку новобудов
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На ринку первинної житлової нерухомості слід очікувати пожвавлення, хоча і зараз він досить активний. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Іван Кудояр.
"Попит є, він не впав, може навіть трохи виріс, з тієї причини, що багато хто хоче позбутися від гривневої маси. Коли долар повзе вгору - активність на первинному ринку збільшується. Тому зараз вона додасться (активність - ред.)", - вважає експерт.
У той же час він відзначає, що ціни на "первинку" ростуть.
"Забудовники масово стали підвищувати вартість квадратного метра на "первинці". Хтось - на 1,5%, хтось - на 5%, а хтось - на 10%. До речі, на початку літа вже було підвищення - відсотків до 10-и. Зараз ще підвищують. Курс бере своє", - пояснив Кудояр.
У той же час він не прогнозує значного зростання вартості до кінця року, якщо не буде економічного колапсу.
Як повідомляв УНН, в Україні на чверть зросли ціни на будівельно-монтажні роботи в першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір зазначив, що вартість "квадрата" зростає пропорційно зростанню собівартості будівництва. За його словами, лише будматеріали зросли в ціні на 30%.