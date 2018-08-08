Эксперт прогнозирует оживление на рынке новостроек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На рынке первичной жилой недвижимости следует ожидать оживления, хотя и сейчас он довольно активен. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр.
"Спрос есть, он не упал, может даже чуть вырос, по той причине, что многие хотят избавиться от гривневой массы. Когда доллар ползет вверх - активность на первичном рынке увеличивается. Поэтому сейчас она добавится (активность – ред.)", - считает эксперт.
В тоже время он отмечает, что цены на "первичку" растут.
"Застройщики массово стали подымать стоимость квадратного метра на "первичке". Кто-то - на 1,5%, кто-то - на 5%, а кто-то - на 10%. Кстати, в начале лета уже было повышение - процентов до 10-и. Сейчас еще повышают. Курс берет свое", - пояснил Кудояр.
В тоже время он не прогнозирует значительного роста стоимости до конца года, если не будет экономического коллапса.
Как сообщал УНН, в Украине на четверть выросли цены на строительно-монтажные работы в первом полугодии 2018-го по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Глава правления — президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир отметил, что стоимость "квадрата" растет пропорционально росту себестоимости строительства. По его словам, только стройматериалы выросли в цене на 30%.