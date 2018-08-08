Эксперт прогнозирует оживление на рынке новостроек

"Спрос есть, он не упал, может даже чуть вырос, по той причине, что многие хотят избавиться от гривневой массы. Когда доллар ползет вверх - активность на первичном рынке увеличивается. Поэтому сейчас она добавится (активность – ред.)", - считает эксперт.

В тоже время он отмечает, что цены на "первичку" растут.

"Застройщики массово стали подымать стоимость квадратного метра на "первичке". Кто-то - на 1,5%, кто-то - на 5%, а кто-то - на 10%. Кстати, в начале лета уже было повышение - процентов до 10-и. Сейчас еще повышают. Курс берет свое", - пояснил Кудояр.

В тоже время он не прогнозирует значительного роста стоимости до конца года, если не будет экономического коллапса.

Как сообщал УНН, в Украине на четверть выросли цены на строительно-монтажные работы в первом полугодии 2018-го по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Глава правления — президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир отметил, что стоимость "квадрата" растет пропорционально росту себестоимости строительства. По его словам, только стройматериалы выросли в цене на 30%.