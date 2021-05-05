Експерт прогнозує подорожчання овочів в Україні до кінця червня на 20-30%

Цитата

“Овочі будуть дорожчати десь приблизно до червня. Вони вже виросли практично на 60%, тому думаю, що відсотків 20-30 ми ще побачимо. А потім вони почнуть стрімко падати в ціні, як тільки в нас почнеться надходження нового врожаю з відкритого ґрунту”, — розповів Пендзин.

Деталі

Експерт наразі не дає прогнозів, як зміняться ціни на молоко, яйця, олію, адже робити якісь оцінки можна буде не раніше червня.

“Що стосується зернових, м’яса, молока, яєць, та олії, все це ми зможемо зрозуміти десь не раніше червня місяця. Тоді буде зрозуміла ситуація з очікуванням врожаю цього року, в першу чергу, зернових і від цього буде „плясать“ цінова політика, яка буде в другій половині цього року”, — сказав Пендзин.

Доповнення

Раніше Пендзин повідомляв, що в Україні овочі борщового набору до кінця травня подорожчають як мінімум на 50-60%.



Окрім того, він заявляв, що зниження ціни на рослинну олію чекати не варто, так як на світовому ринку спостерігається тенденція до зростання вартості як рослинного масла, так і рослинних жирів в цілому.

У Міністерстві економіки прогнозують, що цьогорічний врожай зернових в Україні досягне рекордного показника 2019 року — 75 млн тон.

Нагадаємо

За даними Мінекономіки, українські аграрії в 2020 році намолотили 65,4 млн тонн зернових і зернобобових з площі 15,3 млн га. Такий урожай на близько 13% менше, ніж торік. Щодо результатів осінньої посівної кампанії, то українські аграрії провели сівбу озимих культур на площі 8,07 млн га.