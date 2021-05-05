Эксперт прогнозирует подорожание овощей в Украине до конца июня на 20-30%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине овощи до конца июня подорожают на 20-30%, а затем начнут стремительно падать в цене. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.
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"Овощи будут дорожать приблизительно до июня. Они уже выросли практически на 60%, поэтому думаю, что процентов 20-30 мы еще увидим. А потом они начнут стремительно падать в цене, как только у нас начнется поступление нового урожая с открытого грунта", - рассказал Пендзин.
Детали
Эксперт пока не дает прогнозов, как изменятся цены на молоко, яйца, масло, ведь делать какие-то оценки можно будет не раньше июня.
"Что касается зерновых, мяса, молока, яиц и масла, все это мы сможем понять где-то не раньше июня месяца. Тогда будет понятна ситуация с ожиданием урожая этого года, в первую очередь, зерновых и от этого будет "плясать" ценовая политика, которая будет во второй половине этого года", - сказал Пендзин.
Дополнение
Ранее Пендзин сообщал, что в Украине овощи борщевого набора до конца мая подорожают, как минимум, на 50-60%.
Кроме того, он заявлял, что снижение цены на растительное масло ждать не стоит, так как на мировом рынке наблюдается тенденция к росту стоимости как растительного масла, так и растительных жиров в целом.
В Министерстве экономики прогнозируют, что в этом году урожай зерновых в Украине достигнет рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.
Напомним
По данным Минэкономики, украинские аграрии в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га. Такой урожай на около 13% меньше, чем в прошлом году. По результатам осенней посевной кампании, то украинские аграрии провели сев озимых культур на площади 8,07 млн га.