Експерт про заяви голови АРМА Думи щодо оновленого реєстру: це частина піару, а не реальні зміни

Агентство з розшуку і менеджменту активів продовжує робити заяви про реформи, але реальні зміни залишаються невизначеними. Так, оновлення Реєстру арештованих активів наразі більше нагадує піар-кампанію для голови агентства Олени Думи, ніж серйозні зміни. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній секретар громадської ради при АРМА Дмитро Громаков.

Деталі

Днями голова АРМА Олена Дума оголосила про "перше масштабне оновлення" Реєстру арештованих активів з моменту його створення. Вона розповіла про вдосконалення функціоналу, сучасний дизайн і покращення доступності. На її думку, саме це сприятиме прозорості в управлінні активами.

За словами Громакова, є питання до того, чи дійсно буде доповнений реєстр необхідною інформацією.

"Адже заявити про реформу та переформатування і зробити це - різні речі. Зараз ми чуємо лише заяви про це. Тому хотілося б почути, а що конкретно вони хочуть змінити, і якої інформації там додасться, або яка зникне в разі цього переформатування. Саме тому я вважаю, що наразі АРМА працює як піар-агенція для однієї людини", - зазначив він.

Експерт наголосив, що головною проблемою залишається відсутність громадського контролю за діяльністю АРМА.

"Проблеми, які існують, вони не вирішуються. І це перш за все через відсутність громадського контролю за діяльністю АРМА. Тому вона може креативити там все, що завгодно, але ж навіщо вона це робить і з яких причин - громадськості широкій це невідомо", - додав Громаков.

Додамо

Відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів стало ключовою умовою для збереження Оленою Думою посади голови АРМА. Після тиску з боку парламенту та громадськості, а також через страх залишити посаду, голова АРМА ініціювала процес відкриття реєстру і в другій половині 2023 року його відкрили. Однак, антикорупційні активісти неодноразово критикували АРМА за неповноту та неточність даних у реєстрі. Цю інформацію підтвердив і аудит Рахункової палати.

Голова АРМА Олена Дума ж своєю чергою назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".