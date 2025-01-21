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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

Киев  •  УНН

 • 12619 просмотра

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Глава АРМА Елена Дума анонсировала масштабное обновление Реестра арестованных активов. Эксперты и антикоррупционные активисты критикуют агентство за неполноту данных и отсутствие реальных реформ.

Агентство по розыску и менеджменту активов продолжает делать заявления о реформах, но реальные изменения остаются неопределенными. Так, обновление Реестра арестованных активов пока больше напоминает пиар-кампанию для главы агентства Елены Думы, чем серьезные изменения. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший секретарь общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.

Детали

На днях глава АРМА Елена Дума объявила о «первом масштабном обновлении» Реестра арестованных активов с момента его создания. Она рассказала о совершенствовании функционала, современном дизайне и улучшении доступности. По ее мнению, именно это будет способствовать прозрачности в управлении активами.

По словам Громакова, есть вопросы к тому, действительно ли будет дополнен реестр необходимой информацией.

«Ведь заявить о реформе и переформатировании и сделать это - разные вещи. Сейчас мы слышим только заявления об этом. Поэтому хотелось бы услышать, а что конкретно они хотят изменить, и какой информации там добавится, или какая исчезнет в случае этого переформатирования. Именно поэтому я считаю, что сейчас АРМА работает как пиар-агентство для одного человека», - отметил он.

Эксперт отметил, что главной проблемой остается отсутствие общественного контроля за деятельностью АРМА.

«Проблемы, которые существуют, они не решаются. И это прежде всего из-за отсутствия общественного контроля за деятельностью АРМА. Поэтому она может креативить там все, что угодно, но зачем она это делает и по каким причинам - общественности широкой это неизвестно», - добавил Громаков.

Добавим

Открытие публичного доступа к Реестру арестованных активов стало ключевым условием для сохранения Еленой Думой должности главы АРМА. После давления со стороны парламента и общественности, а также из-за страха оставить должность, глава АРМА инициировала процесс открытия реестра и во второй половине 2023 года его открыли.  Однако, антикоррупционные активисты неоднократно критиковали АРМА за неполноту и неточность данных в реестре. Эту информацию подтвердил и аудит Счетной палаты.

Глава АРМА Елена Дума же в свою очередь назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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