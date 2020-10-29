Експерт пояснив, хто і навіщо здіймає "політичний хайп" навколо розробки в Україні протиковідної вакцини

“У нас дійсно сьогодні намагаються всі історії, які пов’язані з новими українськими розробками, якимось чином перевести в політичну складову, або будувати на цьому різні достатньо брудні інформаційні кампанії проти цих розробників. І це змушує людей, які вкладають своє життя і здоров’я в українську науку, виїжджати до інших країн, де вони зможуть щонайменше спокійно працювати і винаходити нові речовини і компоненти, розробляти вакцини і допомагати світу, а не Україні боротися з вірусом”, — сказав він.

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На думку експерта, в українському політикумі відбувається протиборство двох груп — проросійської та прозахідної, але тих, хто підтримав би виключно проукраїнську позицію та вітчизняних розробників, обмаль.

“У мене виникає враження, що окремі політики скоріш зацікавлені у тому, щоб ми нічого свого не розробляли. Є дві полярні групи таких політиків: одні хочуть, щоб ми купували все російське, інші — щоб ми купували все західне, але досить мало політиків, які є державниками, які готові вкладатися у те, щоб ми розробляли своє і для себе. І потім могли ділитися і продавати свої розробки й продукти іншим країнам”, — зауважив Биков.

Саме ці дві групи політиків за допомогою власних груп впливу і медійних ресурсів, за словами експерта, будують політичну кар’єру на розколі українського суспільства, використовуючи як інструменти саме українські наукові розробки.

“На жаль, оці дві полярні групи, вони мають і медійні ресурси та виходи на інформаційні ресурси, у них достатня кількість грошей, і вони будують усю свою політичну кар’єру на розколі українського суспільства. І інструментами для цієї боротьби виступають, зокрема, українські розробки”, — підсумував він.

Нагадаємо, за словами доктора біологічних наук Миколи Співака, підтримка розробки українськими вченими кандидата на вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19 з боку міністра охорони здоров’я Максима Степанова та Президента України Володимира Зеленського — це яскраве свідчення відродження нашої біоімунотехнологічної галузі та колосальний внесок у національну безпеку держави.

Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував можливість створення унікальної української вакцини від COVID-19.

За словами міністра МОЗ Максима Степанова, для створення української вакцини від “ковід” знадобиться ще рік, і держава готова фінансувати розробку наших науковців.