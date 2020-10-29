Эксперт объяснил, кто и зачем поднимает "политический хайп" вокруг разработки в Украине противоковидной вакцины

"У нас действительно сегодня пытаются все истории, связанные с новыми украинскими разработками, каким образом перевести в политическую составляющую, или строить на этом разные достаточно грязные информационные кампании против этих разработчиков. И это заставляет людей, которые вкладывают свою жизнь и здоровье в украинскую науку, выезжать в другие страны, где они смогут как минимум спокойно работать и изобретать новые вещества и компоненты, разрабатывать вакцины и помогать миру, а не Украине бороться с вирусом", - сказал он.

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По мнению эксперта, в украинском политикуме происходит противоборство двух групп - пророссийской и прозападной, но тех, кто поддержал бы исключительно проукраинскую позицию и отечественных разработчиков, мало.

"У меня создается впечатление, что отдельные политики скорее заинтересованы в том, чтобы мы ничего своего не разрабатывали. Есть две полярные группы таких политиков: одни хотят, чтобы мы покупали все российское, другие - чтобы мы покупали все западное, но достаточно мало политиков, которые являются государственниками, которые готовы вкладываться в то, чтобы мы разрабатывали свое и для себя. И потом могли делиться и продавать свои разработки и продукты другим странам", - отметил Быков.

Именно эти две группы политиков с помощью собственных групп влияния и медийных ресурсов, по словам эксперта, строят политическую карьеру на расколе украинского общества, используя в качестве инструментов именно украинские научные разработки.

"К сожалению, эти две полярные группы, они имеют и медийные ресурсы и выходы на информационные ресурсы, у них достаточное количество денег, и они строят всю свою политическую карьеру на расколе украинского общества. И инструментами для этой борьбы выступают, в частности, украинские разработки", - подытожил он.

Напомним, по словам доктора биологических наук Николая Спивака, поддержка разработки украинскими учеными кандидата на вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 со стороны министра здравоохранения Максима Степанова и Президента Украины Владимира Зеленского - это яркое свидетельство возрождения нашей биоиммунотехнологической области и колоссальный вклад в национальную безопасность государства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможность создания уникальной украинской вакцины от COVID-19.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, для создания украинской вакцины от "ковид" понадобится еще год, и государство готово финансировать разработку наших ученых.