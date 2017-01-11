Експерт пояснив, чому випадків отруєння продуктами з легальних ринків більше, аніж зі стихійних

КИЇВ. 11 січня. УНН. За словами директора “Союзу споживачів України” Максима Несміянова така статистика зумовлена тим, що люди, які купують зіпсовану продукцію на стихійних ринках, дуже рідко звертаються зі скаргами на неї, на відміну від товарів придбаних в магазинах. Про це він повідомив у коментарі УНН.

"Я скажу так, що на ринках, які регулюються законодавством там достатньо багато порушень, так само як і на стихійних ринках. Але, щоб ви розуміли — люди йдуть жалітися тоді, коли є куди вийти з перевіркою.

Зазвичай, коли йдуть жалітися, що купили зіпсовану продукцію на стихійному ринку, то насправді на повірку навряд чи вийдуть, і тим більше, навряд чи знайдуть людей, які продали продукцію. От тому, в основному, люди, які купують зіпсовану продукцію на стихійних ринках майже і не звертаються із скаргами, і тому от ми маємо таку картину. У магазинах же ж є чек, людина розуміє, що в нього є певні права, і тому він скаржиться... і за допомогою чека, дійсно, можуть накласти певні санкції”, — розповів він.

За словами М.Несміянова, нещодавно його організація перевірила стихійні ринки біля м. Лісова та м. Героїв Сталінграду.

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“Нікому не секрет, що там торгують великою кількість простроченої продукції. І взагалі, краще ходити в магазини, тому що є чек і контролюючі органи можуть вийти на підприємця. А якщо ви напишете скаргу навіть на ринок, то я вам скажу чесно, що ми, от наприклад, купували цемент на ринку і в нас навіть були розрахункові документи, але ми нічого не змогли довести, тому що, коли виходить перевірка на ринки, там нікого не можна знайти”, — додав він.

Також, експерт пояснив, що ще однією причиною такої статистики (що питома вага неякісних продуктів придбаних на стихійних ринках менша, ніж на узаконених ринках — ред.) є те, що міліція, яка приїздить на виклик споживача без діє.

“От наприклад, ми викликали поліцію і намагалися оформити обвіс, а поліція зазвичай приїздить і "умиває руки“ це було і на ринках і в магазинах. Тобто статистика ця занижена.

От ми викликали поліцію, в нас була прострочена продукція і обвіс, але поліція приїхала і знайшла десять причин, чому вона не може цього зробити”, — розповів М. Несміянов.

Нагадаємо, протягом першого тижня 2017 року у Запоріжжі неякісними харчами отруїлося більше 150 осіб.

За даними експертів, недобросовісних виробників харчових продуктів до відповідальності майже не притягають.

Загалом в Україні кількість отруєнь неякісними харчами зросла у два рази.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок неможливо.