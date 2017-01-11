Эксперт объяснил, почему случаев отравления продуктами из легальных рынков больше, чем со стихийных

КИЕВ. 11 января. УНН. По словам директора "Союза потребителей Украины" Максима Несмиянова такая статистика обусловлена ​​тем, что люди, которые покупают испорченную продукцию на стихийных рынках, очень редко обращаются с жалобами на нее, в отличие от товаров приобретенных в магазинах. Об этом он сообщил в комментарии УНН.

"Я скажу так, что на рынках, регулируемых законодательством там достаточно много нарушений, так же как и на стихийных рынках. Но, чтобы вы понимали - люди идут жаловаться тогда, когда есть куда выйти с проверкой.

Обычно, когда идут жаловаться, что купили испорченную продукцию на стихийном рынке, то на самом деле на поверку вряд ли выйдут, и тем более, вряд ли найдут людей, которые продали продукцию. Вот поэтому, в основном, люди, которые покупают испорченную продукцию на стихийных рынках почти и не обращаются с жалобами, и поэтому вот мы имеем следующую картину. В магазинах ведь есть чек, человек понимает, что у него есть определенные права, и поэтому он жалуется ... и с помощью чека, действительно, могут наложить определенные санкции", - рассказал он.

По словам М.Несмиянова, недавно его организация проверила стихийные рынки возле м. Лесная и м. Героев Сталинграда.

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"Никому не секрет, что там торгуют большим количеством просроченной продукции. И вообще, лучше ходить в магазины, потому что есть чек и контролирующие органы могут выйти на предпринимателя. А если вы напишете жалобу даже на рынок, то я вам скажу честно, что мы, вот например, покупали цемент на рынке и у нас даже были расчетные документы, но мы ничего не смогли доказать, потому что, когда выходит проверка на рынки, там никого нельзя найти", - добавил он.

Также эксперт пояснил, что еще одной причиной такой статистики (что удельный вес некачественных продуктов приобретенных на стихийных рынках меньший, чем на узаконенных рынках - ред.) является то, что полиция, которая приезжает на вызов потребителя бездействует.

"Вот, например, мы вызвали полицию и пытались оформить обвес, а полиция обычно приезжает и "умывает руки" это было и на рынках и в магазинах. То есть статистика эта занижена.

Вот мы вызвали полицию, у нас была просроченная продукция и обвес, но полиция приехала и нашла десять причин, почему она не может этого сделать", - рассказал М.Несмеянов.

Напомним, в течение первой недели 2017 года в Запорожье некачественными продуктами отравились более 150 человек.

По данным экспертов, недобросовестных производителей пищевых продуктов к ответственности почти не привлекают.

Всего в Украине количество отравлений некачественными продуктами выросло в два раза.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно.