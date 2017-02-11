Експерт пояснив, чому відбувається зачистка серед бойовиків на Донбасі

“Зачистка має на меті приховати певні дані. Я не думаю, що „Гіві“ знав стільки, що міг би там на когось „накапати“. Те, що його поплічники взяли на себе відповідальність за його загибель — це говорить про те, що там панує безлад”, — сказав він.

“Крім того, це вигідно Росії. Тому що реекспортом протестного потенціалу вона займатися не збирається, тобто вона не збирається бачити на своїй території тих, хто побіжить звідти. Це теж зрозуміло, особливо таких особистостей як Захарченко, Плотницький, той же „Гіві“, тобто вони там не потрібні. Вони повинні залишитися на території України у кращому випадку”, — додав він.