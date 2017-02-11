Эксперт объяснил, почему происходит зачистка среди боевиков на Донбассе

"Зачистка имеет целью скрыть определенные данные. Я не думаю, что "Гиви" знал столько, что мог бы там на кого-то "накапать". То, что его соратники взяли на себя ответственность за его гибель - это говорит о том, что там царит беспорядок ", - сказал он.

"Кроме того, это выгодно России. Потому что реэкспортом протестного потенциала она заниматься не собирается, то есть она не собирается видеть на своей территории тех, кто сбежит оттуда. Это тоже понятно, особенно таких личностей как Захарченко, Плотницкий, тот же "Гиви", то есть они там не нужны. Они должны остаться на территории Украины в лучшем случае ", - добавил он.