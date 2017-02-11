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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт объяснил, почему происходит зачистка среди боевиков на Донбассе

Киев • УНН

 • 12526 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Россия не хочет видеть на своей территории тех, кто сбежит оттуда. Об этом в эфире "5 канала" заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает УНН.

Эксперт объяснил, почему происходит зачистка среди боевиков на Донбассе

"Зачистка имеет целью скрыть определенные данные. Я не думаю, что "Гиви" знал столько, что мог бы там на кого-то "накапать". То, что его соратники взяли на себя ответственность за его гибель - это говорит о том, что там царит беспорядок ", - сказал он.

"Кроме того, это выгодно России. Потому что реэкспортом протестного потенциала она заниматься не собирается, то есть она не собирается видеть на своей территории тех, кто сбежит оттуда. Это тоже понятно, особенно таких личностей как Захарченко, Плотницкий, тот же "Гиви", то есть они там не нужны. Они должны остаться на территории Украины в лучшем случае ", - добавил он.

Украинские Национальные Новости

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