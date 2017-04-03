Експерт пояснив, чому в Україні падають продажі бензинів

За словами експерта, у зв’язку із високою ціною на пальне, водії активно переходять на користування скрапленим газом.

“Причини падіння продажів бензину прості — він дуже дорогий сьогодні. Дорогий із декількох причин: по-перше держава додала податки на кожен літр, і за п’ять років податки виросли у 2,5 рази. Окрім того, лишається висока націнка на бензин, і сам літр, у сукупності цих показників, у нас дорогий при відносно невеличкому зростанні доходів населення.

Просто водії економлять, а якщо ми говоримо суто про бензин, — то масово переходять на інший вид пального — скрапленй газ, який за минулий рік виріс на 20% (йдеться про споживання — ред.) і показує подальше зростання”, — сказав О.Сіренко.

Експерт зауважив, що спрогнозувати, наскільки довго триватиме тенденція зниження продажів бензину, досить важко.

“За два роки падіння ми втратили 30% від попередніх показників 2013 року (по продажах — ред.). Я вважаю, що ми вже дуже близько до зупинки, аби хоча б якась стабілізація була по продажах”, — зазначив О.Сіренко.

Нагадаємо, за даними Держстату, роздрібний продаж бензину в Києві у лютому знизився на 12,6%.

Як повідомляв УНН, до зменшення обсягів реалізації пального веде підвищення цін на пальне.

Разом з тим, за словами генерального директора мережі АЗС WOG Сергія Корецького, нафтотрейдери не зацікавлені у зростанні цін на бензин, бо це призводить до зниження купівельної спроможності і скорочення обсягів нафтового ринку.