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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44429 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103364 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158781 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117441 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117144 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112929 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Эксперт объяснил, почему в Украине падают продажи бензинов

Эксперт объяснил, почему в Украине падают продажи бензинов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Тенденция падения продаж бензина связана с высокой ценой на него. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт, аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

По словам эксперта, в связи с высокой ценой на горючее, водители активно переходят на пользование сжиженным газом.

"Причины падения продаж бензина просты - он очень дорогой сегодня. Дорогой по нескольким причинам: во-первых государство добавило налоги на каждый литр, и за пять лет налоги выросли в 2,5 раза. Кроме того, остается высокая наценка на бензин, и сам литр, в совокупности этих показателей, у нас дорогой при относительно небольшом росте доходов населения.

Просто водители экономят, а если мы говорим сугубо о бензине, - то массово переходят на другой вид топлива - сжиженный газ, который за прошлый год вырос на 20% (речь идет о потреблении - ред.) и показывает дальнейший рост", - сказал А.Сиренко.

Эксперт отметил, что спрогнозировать, насколько долго продлится тенденция снижения продаж бензина, довольно трудно.

"За два года падения мы потеряли 30% от предыдущих показателей 2013 (по продажам - ред.). Я считаю, что мы уже очень близко к остановке, чтобы хоть какая-то стабилизация была по продажам", - отметил А.Сиренко.

Напомним, по данным Госстата, розничная продажа бензина в Киеве в феврале снизилась на 12,6%.

Как сообщал УНН, к уменьшению объемов реализации топлива ведет повышения цен на топливо.

Вместе с тем, по словам генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, нефтетрейдеры не заинтересованы в росте цен на бензин, потому что это приводит к снижению покупательной способности и сокращению объемов нефтяного рынка.

Украинские Национальные Новости

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