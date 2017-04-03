Эксперт объяснил, почему в Украине падают продажи бензинов

По словам эксперта, в связи с высокой ценой на горючее, водители активно переходят на пользование сжиженным газом.

"Причины падения продаж бензина просты - он очень дорогой сегодня. Дорогой по нескольким причинам: во-первых государство добавило налоги на каждый литр, и за пять лет налоги выросли в 2,5 раза. Кроме того, остается высокая наценка на бензин, и сам литр, в совокупности этих показателей, у нас дорогой при относительно небольшом росте доходов населения.

Просто водители экономят, а если мы говорим сугубо о бензине, - то массово переходят на другой вид топлива - сжиженный газ, который за прошлый год вырос на 20% (речь идет о потреблении - ред.) и показывает дальнейший рост", - сказал А.Сиренко.

Эксперт отметил, что спрогнозировать, насколько долго продлится тенденция снижения продаж бензина, довольно трудно.

"За два года падения мы потеряли 30% от предыдущих показателей 2013 (по продажам - ред.). Я считаю, что мы уже очень близко к остановке, чтобы хоть какая-то стабилизация была по продажам", - отметил А.Сиренко.

Напомним, по данным Госстата, розничная продажа бензина в Киеве в феврале снизилась на 12,6%.

Как сообщал УНН, к уменьшению объемов реализации топлива ведет повышения цен на топливо.

Вместе с тем, по словам генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, нефтетрейдеры не заинтересованы в росте цен на бензин, потому что это приводит к снижению покупательной способности и сокращению объемов нефтяного рынка.