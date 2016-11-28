Експерт пояснила переваги придбання житла безпосередньо у забудовника

“Перше, і найголовніше, навіщо платити більше? Ну якщо у вас багато зайвих грошей, то будь ласка.., але відділи продажів будівельні компанії для того і створюють, щоб у покупця була можливість максимально мінімізувати свої витрати. Адже покупка квартири — це мрія, яка коштує істотну суму грошей. Звертаючись в агентство нерухомості, вам доведеться крім вартості квартири заплатити комісію ріелтору (які іноді беруть гроші і за перегляд об’єкта). При цьому, ріелтор не несе ніякої відповідальності за перевірку документів, необхідних для придбання нерухомості, а також не гарантує виключення подвійних продажів (той випадок, коли одну квартиру могли продати не тільки вам). У відділі продажів великої будівельної компанії ви отримуєте найповнішу інформацію про всі споруджуваних і готових об’єктах, вас проінформують про необхідні документи, запропонують консультацію юриста та нотаріуса. А якщо враховувати, що права нерухомості сьогодні реєструють нотаріуси, то вам потрібно бути впевненим ще і в тому нотаріуса, який оформляє угоду”, — пояснила експерт.

За словами Т.Маркової, купуючи нерухомість безпосередньо у забудовника, можна просити про розстрочення платежу, заміну сторони за договором (переуступку).

“Якщо ви раптом передумали здійснювати операцію або у вас змінилися життєві обставини, ви можете розірвати договір і повернути вкладені гроші. Наприклад, в „Київміськбуді“ діє програма „Винагорода за довіру“. От є у вас певна сума грошей, в банк нести — небезпечно, під матрацом тримати — нерозумно. Найпростіше і найбільш надійно — вкласти в нерухомість. Цей актив завжди в ціні. Ви оформляєте договір, оплачуєте вартість квартири, а за два місяці до кінця будівництва визначаєтесь остаточно — потрібна вам ця квартира або більш потрібні гроші з винагородою від компанії. Може собі таке дозволити агентство нерухомості? Ні, звичайно. Забудовник — власник майнових прав на об’єкт, саме він має право продати вам квартиру на обопільно вигідних умовах, чого не може зробити ріелтор агентства нерухомості”, — пояснила Т.Маркова.

Також вона пояснила, що менеджер відділу продажів більш інформований про перелік об’єктів компанії і може порадити покупцеві придбати квартиру в споруджуваних об’єктах нерухомості, на етапі котловану або в уже введених в експлуатацію будинках. Цю інформацію точно не може знати ріелтор, який працює в агентстві. За великим рахунком, його завдання — продати покупцеві хоч щось і отримати свої комісійні.

“Так що особливих плюсів, якщо порівнювати продаж нерухомості через агентства нерухомості і відділи продажів будівельних компанії, у ріелтерських компаній немає. Але, важливо купувати нерухомість у перевіреного часом і надійного забудовника, щоб не потрапити в ситуацію „елітівців“. Тому — вибір тільки за вами у кого і як купувати, але знову-таки, задумайтеся: чи хочете ви платити більше?”, — резюмувала представник “Київміськбуду”.