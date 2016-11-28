Эксперт объяснила преимущества приобретения жилья непосредственно у застройщика

"Первое, и самое главное, зачем платить больше? Ну если у вас много лишних денег, то пожалуйста .., но отделы продаж строительные компании для того и создают, чтобы у покупателя была возможность максимально минимизировать свои расходы. Ведь покупка квартиры - это мечта, которая стоит существенную сумму денег. Обращаясь в агентство недвижимости, вам придется помимо стоимости квартиры заплатить комиссию риэлтору (иногда берут деньги и за просмотр объекта). При этом, риэлтор не несет никакой ответственности за проверку документов, необходимых для приобретения недвижимости, а также не гарантирует исключения двойных продаж (тот случай, когда одну квартиру могли продать не только вам). В отделе продаж крупной строительной компании вы получаете полную информацию обо всех строящихся и готовых объектах, вас проинформируют о необходимых документах, предложат консультацию юриста и нотариуса. А если учитывать, что права недвижимости сегодня регистрируют нотариусы, то вам нужно быть уверенным еще и в том нотариусе, который оформляет сделку ", - пояснила эксперт.

По словам Т.Марковой, покупая недвижимость непосредственно у застройщика, можно просить о рассрочке платежа, замене стороны по договору (переуступке).

"Если вы вдруг передумали совершать операцию или у вас изменились жизненные обстоятельства, вы можете расторгнуть договор и вернуть вложенные деньги. Например, в "Киевгорстрое" действует программа "Вознаграждение за доверие". Вот у вас определенная сумма денег, в банк нести - опасно, под матрасом держать - глупо. Самое простое и наиболее надежное - вложить в недвижимость. Этот актив всегда в цене. Вы оформляете договор, оплачиваете стоимость квартиры, а за два месяца до конца строительства определяетесь окончательно - нужна вам эта квартира или более нужны деньги с вознаграждением от компании. Может себе такое позволить агентство недвижимости? Нет, конечно. Застройщик - владелец имущественных прав на объект, именно он имеет право продать вам квартиру на обоюдно выгодных условиях, чего не может сделать риэлтор агентства недвижимости ", - пояснила Т.Маркова.

Также она пояснила, что менеджер отдела продаж более информирован о перечне объектов компании и может посоветовать покупателю приобрести квартиру в строящихся объектах недвижимости на этапе котлована или в уже введенных в эксплуатацию домах. Эту информацию точно не может знать риэлтор, работающий в агентстве. По большому счету, его задача - продать покупателю хоть что-то и получить свои комиссионные.

"Так что особых плюсов, если сравнивать продажа недвижимости через агентства недвижимости и отделы продаж строительных компании, у риэлтерских компаний нет. Но, важно покупать недвижимость у проверенного временем и надежного застройщика, чтобы не попасть в ситуацию "элитовцев". Поэтому - выбор только за вами ву кого и как покупать, но опять-таки, задумайтесь: хотите ли вы платить больше? ", - резюмировала представитель" Киевгорстроя ".