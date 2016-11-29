Експерт пояснила, чому на телебаченні РФ часто виступають представники колишньої української влади
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Активізація на російському телебаченні представників колишньої української влади пов’язана з тим, що Росія планує тиснути на Україну в найближчі місяці. Таку думку в ефірі "5 каналу" висловила політичний експерт Олеся Яхно, передає УНН.
"Не тільки активізувалася ситуація навколо Януковича. Ми знаємо, що зараз дуже активно на російських федеративних каналах виступають біженці – представники колишньої влади, які втекли до Російської Федерації. При чому це не ті, яких в самій Росії називають клоунами, які просто озвучують абсолютну ахінею, а колишні політики, які були причетні до прийняття рішень 2013-початку 2014 року. Я маю на увазі Клюєва, Захарченка", - зазначила вона.
"Я все-таки більше це пов'язую з логікою Росії в найближчі місяці тиснути на Україну з різних позицій", - наголосила експерт.
Нагадаємо, днями екс-президент України Віктор Янукович дав дві прес-конференції після допитів у справі екс-беркутівців.
Як повідомляв УНН, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.