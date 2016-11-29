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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Эксперт объяснила, почему на телевидении РФ часто выступают представители бывшей украинской власти

Киев • УНН

 • 13085 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Активизация на российском телевидении представителей прежней украинской власти связана с тем, что Россия планирует давить на Украину в ближайшие месяцы. Такое мнение в эфире "5 канала" выразила политический эксперт Олеся Яхно, передает УНН.

Эксперт объяснила, почему на телевидении РФ часто выступают представители бывшей украинской власти

"Не только активизировалась ситуация вокруг Януковича. Мы знаем, что сейчас очень активно на российских федеральных каналах выступают беженцы - представители бывшей власти, которые сбежали в Российскую Федерацию. Причем это не те, которых в самой России называют клоунами, которые просто озвучивают абсолютную ахинею, а бывшие политики, которые были причастны к принятию решений 2013 - начала 2014 года. Я имею в виду Клюева, Захарченко", - отметила она.

"Я все-таки больше это связываю с логикой России в ближайшие месяцы давить на Украину с разных позиций", - отметила эксперт.

Напомним, на днях экс-президент Украины Виктор Янукович дал две пресс-конференции после допросов по делу экс-беркутовцев.

Как сообщал УНН, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

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