Эксперт объяснила, почему на телевидении РФ часто выступают представители бывшей украинской власти

"Не только активизировалась ситуация вокруг Януковича. Мы знаем, что сейчас очень активно на российских федеральных каналах выступают беженцы - представители бывшей власти, которые сбежали в Российскую Федерацию. Причем это не те, которых в самой России называют клоунами, которые просто озвучивают абсолютную ахинею, а бывшие политики, которые были причастны к принятию решений 2013 - начала 2014 года. Я имею в виду Клюева, Захарченко", - отметила она.

"Я все-таки больше это связываю с логикой России в ближайшие месяцы давить на Украину с разных позиций", - отметила эксперт.

Напомним, на днях экс-президент Украины Виктор Янукович дал две пресс-конференции после допросов по делу экс-беркутовцев.

Как сообщал УНН, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.