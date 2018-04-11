Експерт: попит на “хрущовки” є тільки через низьку ціну

Експерт нагадав, що термін експлуатації хрущовок десь 60 років і будинки першої черги, збудовані у другій половині 50-х років, вже вичерпали термін експлуатації.

“Ми стикаємося із такими проблемами, що ми заходимо в ці будинки, а у них стоїть вода у підвалах, оскільки протікають каналізаційні системи, застаріла морально і фізично проводка, є тріщини. І саме оцей сегмент ринку — хрущовки першої черги, вони є у дуже незадовільному стані. Хрущовки 2-3 черги ще більш-менш тримаються. Попит на такі хрущовки є через низьку ціну”, — сказав експерт.

Ляшук зауважив, що слід думати на перспективу і зважати на те, що реконструкція, модернізація чи знесення таких будинків, навіть за наявності бажання у влади, справа дуже непроста, хоча б через те, що для будь-яких кроків потрібна письмова згода всіх мешканців будинку, а люди зневірені. Тому експерт радить думати, перш ніж вкладати у старі будинки, житло в яких може видатися дешевшим.

“...треба думати наперед. Я завжди кажу так — якщо сім’я відклала певну суму, стабільно заробляє — то краще почекати і купувати нову квартиру, але у перевіреного забудовника, не у кожного”, — наголосив експерт.

Як повідомляв УНН, експерти радять обирати житло у нових будинках, адже зі старими стінами інвестор купує старі комунікації, низьку енергоощадність житла та необлаштовану прибудинкову територію. Фахівці радять звертати увагу на житло від надійних забудовників, які пропонують програми лояльності та низку інструментів заохочення, які дозволять інвестору придбати омріяне житло.

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