Эксперт: спрос на "хрущевки" есть только из-за низкой цены

Эксперт напомнил, что срок эксплуатации хрущевок около 60 лет и дома первой очереди, построенные во второй половине 50-х годов, уже исчерпали срок эксплуатации.

"Мы сталкиваемся с такими проблемами, когда мы заходим в эти дома, а в них стоит вода в подвалах, поскольку протекают канализационные системы, устарела морально и физически проводка, есть трещины. И именно этот сегмент рынка - хрущевки первой очереди, они в очень неудовлетворительном состоянии. Хрущевки 2-3 очереди еще более-менее держатся. Спрос на такие хрущевки есть из-за низкой цены", - сказал эксперт.

Ляшук отметил, что следует думать на перспективу и учитывать, что реконструкция, модернизация или снос таких домов, даже при наличии желания у власти, дело очень непростое, хотя бы потому, что для любых шагов требуется письменное согласие всех жильцов дома, а люди отчаялись. Поэтому эксперт советует думать, прежде чем вкладывать в старые дома, жилье в которых может показаться дешевле.

"... надо мыслить. Я всегда говорю так - если семья отложила определенную сумму, стабильно зарабатывает - тем лучше подождать и покупать новую квартиру, но у проверенного застройщика, не у каждого", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНН, эксперты советуют выбирать жилье в новых домах, ведь со старыми стенами инвестор покупает старые коммуникации, низкую энергоэффективность жилья и необустроенную придомовую территорию. Специалисты советуют обращать внимание на жилье от надежных застройщиков, которые предлагают программы лояльности и ряд инструментов поощрения, которые позволят инвестору приобрести заветное жилье.

В частности, крупнейший столичный застройщик Холдинговая компания "Киевгорстрой" предлагает и скидку до 20% при полной оплате покупки, беспроцентную рассрочку до ввода дома в эксплуатацию, а также ипотеку.