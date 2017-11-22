Експерт попередив українців про падіння гривні і зростання тарифів

За його словами, осінні місяці традиційно провальні для української економіки: в бюджеті вичерпуються ресурси, падають митні доходи від експорту, колосально зростають соціальні витрати.

"Крім того, МВФ відмовився до весни 2018 року надати черговий транш кредиту в розмірі 1,9 млрд дол. США. І треба бути готовими до ослаблення курсу гривні, зростання інфляції і тарифів монополій", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, за даними GfK Ukraine, індекс інфляційних очікувань українців за останній місяць зріс на 0,6 пункту до 185,8, при цьому індекс девальваційних очікувань знизився на 0,4 пункту до 156,6.