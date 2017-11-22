Эксперт предупредил украинцев о падении гривны и росте тарифов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинцам стоит быть готовыми к падению гривны, росту инфляции и тарифов на коммунальные услуги. Такой прогноз сделал экономический и финансовый эксперт Александр Гончаров на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
По его словам, осенние месяцы традиционно провальные для украинской экономики: в бюджете иссякают ресурсы, падают таможенные доходы от экспорта, колоссально возрастают социальные траты.
“Кроме того, МВФ отказался до весны 2018 года предоставить очередной транш кредита в размере 1,9 млрд долл. США. И надо быть готовыми к ослаблению курса гривны, росту инфляции и тарифов монополий”, — подчеркнул эксперт.
Напомним, по данным GfK Ukraine, индекс инфляционных ожиданий украинцев за последний месяц вырос на 0,6 пункта до 185,8, при этом индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,4 пункта до 156,6.