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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 7757 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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14:12 • 23582 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 36296 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 42820 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41031 просмотра

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Эксперт предупредил украинцев о падении гривны и росте тарифов

Эксперт предупредил украинцев о падении гривны и росте тарифов

Киев  •  УНН

 • 19156 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинцам стоит быть готовыми к падению гривны, росту инфляции и тарифов на коммунальные услуги. Такой прогноз сделал экономический и финансовый эксперт Александр Гончаров на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

По его словам, осенние месяцы традиционно провальные для украинской экономики: в бюджете иссякают ресурсы, падают таможенные доходы от экспорта, колоссально возрастают социальные траты.

“Кроме того, МВФ отказался до весны 2018 года предоставить очередной транш кредита в размере 1,9 млрд долл. США. И надо быть готовыми к ослаблению курса гривны, росту инфляции и тарифов монополий”, — подчеркнул эксперт.

Напомним, по данным GfK Ukraine, индекс инфляционных ожиданий украинцев за последний месяц вырос на 0,6 пункта до 185,8, при этом индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,4 пункта до 156,6.

Украинские Национальные Новости

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