Експерт: покупець житла уважно вивчає репутацію забудовника

У поточному році, за данням порталу, в Києві реалізується 347 проектів. Більшість з них зводиться в економ- і бізнес-класах. За словами фахівця з продажу нерухомості Дмитра Меняєва, забудовники ведуть будівництво нових будинків, як в центрі столиці, так і на околиці. Перед тим, як розглядати варіанти покупки квартир на первинному ринку нерухомості, клієнти уважно вивчають репутацію київських будівельних компаній, щоб вибрати для себе надійного забудовника.

Спеціаліст розповідає, що в 70% випадків покупці купують житло в новобудовах, які здані і введені в експлуатацію.

"Багато клієнтів побоюються за свої фінанси, через що купують квартири в нових будинках, будівництво яких закінчено. Тільки ті, хто хочуть придбати житло за нижчою ціною, інвестують в будівництво нових житлових комплексів на старті продажів", - розповів ріелтор.

Також повідомляється що мінімальна ціна квадратного метра житла в новобудовах столиці становить в листопаді 9 650 грн, а максимальна - 133 570 грн.

Як повідомляв УНН, за оцінками представників галузі житлового будівництва, інвестори стають все більш вимогливими до класу житла, енергоефективності, облаштування житлового комплексу. Також, за словами голови правління - президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра, інвестор став обережнішим і все частіше звертає увагу на репутацію забудовника, його історію.

Наприклад, в "Київміськбуд", який з успіхом зводить різні об'єкти вже більше 60 років, за новою квартирою приходять діти і онуки тих, хто вже живе в будинках, зведених холдингом.