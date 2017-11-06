Эксперт: покупатель жилья внимательно изучает репутацию застройщика

В текущем году по данням портала в Киеве реализуется 347 проектов. Большинство из них возводится в эконом- и бизнес-классах. По словам специалиста по продаже недвижимости Дмитрия Меняева, застройщики ведут строительство новых домов, как в центре столицы, так и на окраине. Перед тем, как рассматривать варианты покупки квартир на первичном рынке недвижимости, клиенты внимательно изучают репутацию киевских строительных компаний, чтобы выбрать для себя надежного застройщика.

Специалист рассказывает, что в 70% случаев покупатели приобретают жилье в новостройках, которые сданы и введены в эксплуатацию.

“Многие клиенты опасаются за свои финансы, из-за чего покупают квартиры в новых домах, строительство которых окончено. Только те, кто хотят приобрести жилье по более низкой цене, инвестируют в строительство новых жилых комплексов на старте продаж”, — рассказал риэлтор.

Также сообщается что минимальная цена квадратного метра жилья в новостройках столицы составляет в ноябре 9 650 грн, а максимальная — 133 570 грн.

Как сообщал УНН, по оценкам представителей отрасли жилищного строительства, инвесторы становятся все более требовательными к классу жилья, энергоэффективности, обустройству жилого комплекса. Также, по словам главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира инвестор стал осторожнее и все чаще обращает внимание на репутацию застройщика, его историю.

Например, в “Киевгорстрой”, который с успехом возводит различные объекты уже более 60 лет, за новой квартирой приходят дети и внуки тех, кто уже живет в домах возведенных холдингом.