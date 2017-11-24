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Експерт передрік гострий дефіцит вугілля

Експерт передрік гострий дефіцит вугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. План з накопичення вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, який Кабінет міністрів затвердив і прийняв в липні 2017 року, виконаний на 40%, а за деякими станціям, взагалі на 20%. При цьому, багато станцій не планують збільшувати запаси вугілля до кінця опалювального сезону. А це означає, що Україна в цьому році зіткнеться з гострим дефіцитом вугілля і, щонайменше, три ТЕС будуть працювати тільки на одному енергоблоці, в тому числі Трипільська. Про це в коментарі УНН повідомив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Як додав він, зараз відзначається дефіцит вугілля як антрацитової, так і газової груп.

"За розрахунками самого Міненерговугілля дефіцит оцінюється в близько 30 тис. тонн щодоби. Цей дефіцит збережеться в цьому сезоні і збільшиться в наступному році. Це означає, що при збереженні нинішніх обсягів споживання вугілля (15 млн тонн за сезон), в наступному сезоні при щодобовому завантаженні ТЕС в 90 тис. тонн, може не вистачити до 6 млн тонн вугілля", - підкреслив експерт.

Рябцев нагадав, що в уряду були плани з переведення енергоблоків антрацитової групи вугілля на газову.

"Але, по-перше, не дивлячись на заяви про переведення, щонайменше, шести блоків ТЕС і ТЕЦ на цю групу вугілля, забезпечити стабільну роботу всіх енергоблоків не вдається. Більш того, немає впевненості в тому, що вугілля газової групи вистачить, якщо переобладнання блоків продовжиться в наступному році. Таким чином, не виключено, що за дефіцитом вугілля антрацитної групи, піде гострий дефіцит вугілля газової групи", - пояснив експерт.

Як уточнив він, брак можна було б заповнити за рахунок внутрішнього видобутку, але, що стосується, шахт ДТЕК, то вони не можуть забезпечити всі станції вугіллям - вони забезпечують, насамперед, власну генерацію. Що стосується інших шахт і шахтоуправлінь, то у них також ростуть проблеми, а на державних шахтах взагалі можна поставити великий чорний хрест.

Відносно ж поставок з ПАР і США, то, за словами Рябцева, у "Центренерго" немає ніякого конкретного плану-графіка закупівлі палива.

Відзначимо, дефіцит вугілля в Україні виник по ряду причин: блокада і зупинка поставок антрациту з тимчасово неконтрольованої території, спад видобутку вугілля, неможливість його покупки у Польщі, яка також зіткнулася з дефіцитом.

Нагадаємо, 23 листопада в Україну прибуло понад 70 тисяч тонн вугілля з США.

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