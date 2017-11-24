Эксперт предрек острый дефицит угля
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. План по накоплению угля на складах ТЭС и ТЕЦ, который Кабинет министров утвердил и принял в июле 2017 года, выполнен на 40%, а по некоторым станциям, вообще на 20%. При этом, многие станции не планируют увеличивать запасы угля до конца отопительного сезона. А это означает, что Украина в этом году столкнется с острым дефицитом угля и, по меньшей мере, три ТЭС будут работать только на одном энергоблоке, в том числе Трипольская. Об этом в комментарии УНН, сообщил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.
Как добавил он, сейчас отмечается дефицит угля как антрацитовой, так и газовой групп.
"По расчетам самого Минэнергоугля дефицит оценивается в около 30 тыс. тонн ежесуточно. Этот дефицит сохранится в этом сезоне и увеличится в следующем году. Это означает, что при сохранении нынешних объемов потребления угля (15 млн тонн за сезон), в следующем сезоне при ежесуточной загрузке ТЭС в 90 тыс. тонн, может не хватить до 6 млн тонн угля", - подчеркнул эксперт.
Рябцев напомнил, что у правительства были планы по переведению энергоблоков антрацитовой группы угля на газовую.
"Но, во-первых, не смотря на заявления о переводе, по меньшей мере, шести блоков ТЭС и ТЭЦ на эту группу угля, обеспечить стабильную работу всех энергоблоков не удается. Более того, нет уверенности в том, что угля газовой группы хватит, если переоборудование блоков продолжится в следующем году. Таким образом, не исключено, что за дефицитом угля антрацитовой группы, последует острый дефицит угля газовой группы", - пояснил эксперт.
Как уточнил он, нехватку можно было бы восполнить за счет внутренней добычи, но, что касается, шахт ДТЭК, то они не могут обеспечить все станции углем – они обеспечивают, прежде всего, собственную генерацию. Что касается других шахт и шахтоуправлений, то у них также растут проблемы, а на государственных шахтах вообще можно поставить большой черный крест.
Касательно же поставок из ЮАР и США, то, по словам Рябцева, у "Центрэнерго" нет никакого конкретного плана-графика закупки топлива.
Отметим, дефицит угля в Украине возник по ряду причин: блокада и остановка поставок антрацита с временно неконтролируемой территории, спад добычи угля, невозможность его покупки у Польши, которая также столкнулась с дефицитом.
Напомним, 23 ноября в Украину прибыло более 70 тысяч тонн угля из США.