Експерт оцінила потенційний заробіток на інвестуванні у житло в новобудовах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Залежно від класу нерухомості та етапу придбання інвестиція у нерухомість на первинному ринку може принести заробіток від 25 до 100%. Про це розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, передає УНН.
Спеціаліст пояснила, на якій стадії найкраще купувати житло з метою інвестування.
"За нашими даними, сьогодні інвестор, вклавши в об'єкт кошти на початковій стадії будівництва і продавши квартиру на завершальній, може заробити до 25-40%, а то й більше, в залежності від класу об'єкта. Ось дані по нашим об'єктам:
- економ-клас - до 25%;
- комфорт-клас - до 25-40%;
- бізнес-клас - до 100% (ЖК Манхеттен)", - детально розповіла Маркова.
Вона також зазначила, що на початковому етапі інвестування найбільший вибір планувань квартир, найнижча ціна на "квадрат", лояльна знижка при повній оплаті.
"Тобто, ви купуєте квартиру практично за мінімальною, в своєму сегменті, ціною. Зростає вартість будматеріалів - збільшується ціна на квадратний метр, зростає вартість енергоносіїв - це теж позначається на ціні, підвищили мінімальну зарплату - знову надбавка до вартості. А вибір все менший і менший. На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то купивши квартиру на етапі "котловану" і, продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток", - пояснила Маркова.