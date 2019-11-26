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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 22420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105018 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 83668 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104742 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116934 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146923 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147651 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Эксперт оценила потенциальный заработок на инвестировании в жилье в новостройках

Эксперт оценила потенциальный заработок на инвестировании в жилье в новостройках

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В зависимости от класса недвижимости и этапа приобретения инвестиция в недвижимость на первичном рынке может принести заработок от 25 до 100%. Об этом рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, сообщает УНН.

Специалист пояснила, на какой стадии лучше всего покупать жилье с целью инвестирования.

“По нашим данным, сегодня инвестор, вложив в объект средства на начальной стадии строительства и продав квартиру на завершающей может заработать до 25-40%, а то и больше, в зависимости от класса объекта. Вот данные по нашим объектам:

— эконом-класс — до 25%;

— комфорт-класс — до 25-40%;

— бизнес-класс — до 100% (ЖК Манхэттен)”, — подробно рассказала Маркова.

Она также отметила, что на начальном этапе инвестирования самый большой выбор планировок квартир, самая низкая цена на “квадрат”, лояльная скидка при полной оплате.

“То есть, вы покупаете квартиру практически по минимальной, в своем сегменте, цене. Растет стоимость стройматериалов — увеличивается цена на квадратный метр, растет стоимость энергоносителей — это тоже сказывается на цене, повысили минимальную зарплату — опять прибавка к стоимости. А выбор все меньше и меньше. На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже „вторички“ — до 40%. Если говорить прямо, то купив квартиру на этапе „котлована“ и, продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль”, - пояснила Маркова.

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