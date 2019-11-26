Эксперт оценила потенциальный заработок на инвестировании в жилье в новостройках

Специалист пояснила, на какой стадии лучше всего покупать жилье с целью инвестирования.

“По нашим данным, сегодня инвестор, вложив в объект средства на начальной стадии строительства и продав квартиру на завершающей может заработать до 25-40%, а то и больше, в зависимости от класса объекта. Вот данные по нашим объектам:

— эконом-класс — до 25%;

— комфорт-класс — до 25-40%;

— бизнес-класс — до 100% (ЖК Манхэттен)”, — подробно рассказала Маркова.

Она также отметила, что на начальном этапе инвестирования самый большой выбор планировок квартир, самая низкая цена на “квадрат”, лояльная скидка при полной оплате.

“То есть, вы покупаете квартиру практически по минимальной, в своем сегменте, цене. Растет стоимость стройматериалов — увеличивается цена на квадратный метр, растет стоимость энергоносителей — это тоже сказывается на цене, повысили минимальную зарплату — опять прибавка к стоимости. А выбор все меньше и меньше. На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже „вторички“ — до 40%. Если говорить прямо, то купив квартиру на этапе „котлована“ и, продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль”, - пояснила Маркова.