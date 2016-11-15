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Експерт: О.Ляшко - це мігруючий форвард української політики

Експерт: О.Ляшко - це мігруючий форвард української політики

Київ • УНН

 • 9954 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Бійка Ляшка і Бойка відображає ситуацію в парламентській опозиції. Про це в ефірі “5 каналу” заявив політичний експерт Євген Магда, передає УНН.

“Ця сутичка є відображенням ситуації в парламентській опозиції. Вони не налічують разом і ста чоловік, а по-друге, вони не можуть об’єднатися. Можливе лише об’єднання „Батьківщини“ та „Радикальної партії“. Але тепер, після такого потужного стусана чи ляпаса, в очах Тимошенко не може претендувати на когось, крім молодшого партнера”, — вважає експерт.

Також він висловив свою думку про О.Ляшка.

“Олег Валерійович — людина, яку можна назвати таким українським політичний хунвейбіном, який робить ставку на гучні заяви, але при цьому політичні патрони у нього постійно змінюються. Вважати, що „Радикальна патрія“ існує виключно на гроші одного чи двох заможних людей, які зараз в парламентській фракції, я думаю, — перебільшення. Але ті, хто слідкує за лобістськими зусиллями Ляшка, бачать, що спочатку був вплив Льовочкіна, потім Коломойського. Зараз є вплив Ахметова, тобто це мігруючий форвард української політики”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки між народними депутатами Олегом Ляшком та Юрієм Бойком під час засідання Погоджувальної ради фракцій та керівників комітетів Верховної Ради.

Українські Національні Новини

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