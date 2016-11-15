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15 марта, 19:03 • 109601 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150908 просмотра

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Эксперт: Ляшко - это мигрирующий форвард украинской политики

Эксперт: Ляшко - это мигрирующий форвард украинской политики

Киев • УНН

 • 9954 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Драка Ляшко и Бойко отражает ситуацию в парламентской оппозиции. Об этом в эфире "5 канала" заявил политический эксперт Евгений Магда, передает УНН.

"Эта схватка является отражением ситуации в парламентской оппозиции. Они не насчитывают вместе и ста человек, а во-вторых, они не могут объединиться. Возможно лишь объединение "Батькивщины" и "Радикальной партии". Но теперь, после такого мощного пинка или затрещины, в глазах Тимошенко не может претендовать на кого-то, кроме младшего партнера ", - считает эксперт.

Также он выразил свое мнение о О.Ляшко.

"Олег Валерьевич - человек, которого можно назвать таким украинским политический хунвейбинов, который делает ставку на громкие заявления, но при этом политические патроны у него постоянно меняются. Считать, что "Радикальная патрия" существует исключительно на деньги одного или двух состоятельных людей, которые сейчас в парламентской фракции, я думаю, - преувеличение. Но те, кто следит за лоббистскими усилиями Ляшко, видят, что сначала было влияние Левочкина, затем Коломойского. Сейчас влияние Ахметова, то есть это мигрирующий форвард украинской политики ", - отметил он.

Как сообщал УНН, полиция открыла уголовное производство по факту драки между народными депутатами Олегом Ляшко и Юрием Бойко во время заседания Согласительного совета фракций и руководителей комитетов Верховной Рады.

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