Эксперт: Ляшко - это мигрирующий форвард украинской политики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Драка Ляшко и Бойко отражает ситуацию в парламентской оппозиции. Об этом в эфире "5 канала" заявил политический эксперт Евгений Магда, передает УНН.
"Эта схватка является отражением ситуации в парламентской оппозиции. Они не насчитывают вместе и ста человек, а во-вторых, они не могут объединиться. Возможно лишь объединение "Батькивщины" и "Радикальной партии". Но теперь, после такого мощного пинка или затрещины, в глазах Тимошенко не может претендовать на кого-то, кроме младшего партнера ", - считает эксперт.
Также он выразил свое мнение о О.Ляшко.
"Олег Валерьевич - человек, которого можно назвать таким украинским политический хунвейбинов, который делает ставку на громкие заявления, но при этом политические патроны у него постоянно меняются. Считать, что "Радикальная патрия" существует исключительно на деньги одного или двух состоятельных людей, которые сейчас в парламентской фракции, я думаю, - преувеличение. Но те, кто следит за лоббистскими усилиями Ляшко, видят, что сначала было влияние Левочкина, затем Коломойского. Сейчас влияние Ахметова, то есть это мигрирующий форвард украинской политики ", - отметил он.
Как сообщал УНН, полиция открыла уголовное производство по факту драки между народными депутатами Олегом Ляшко и Юрием Бойко во время заседания Согласительного совета фракций и руководителей комитетов Верховной Рады.