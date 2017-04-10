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Експерт назвав ймовірні кандидатури на посаду голови Нацбанку

Експерт назвав ймовірні кандидатури на посаду голови Нацбанку

Київ • УНН

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На думку політолога, Президент запропонує неочікувану кандидатуру, але не політика

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ймовірними кандидатами на посаду голови Національного банку України можуть стати голова правління "ПриватБанку" Олександр Шлапак, голова правління “Райффайзен Банк Аваль” Володимир Лавренчук, голова Незалежної асоціації банків Роман Шпек, а також перший заступник голови НБУ Яків Смолій. Таку думку висловив у коментарі УНН політолог Володимир Фесенко.

"Мало вірогідно, що на цьому тижні буде це вирішено (ВР затвердить нового голову НБУ — ред.). А це останній пленарний тиждень у квітні. Поновлює роботу у пленарному режимі Верховна Рада 16 травня. Відповідно, тільки у другій половині травня може бути призначений новий керівник Нацбанку. Хто це буде, питання відкрите. Порошенко може ухвалити нетрадиційне, нестандартне рішення, як, між іншим, було у випадку з Гонтаревою", — зазначив політолог.

В.Фесенко розповів, що називають відомі прізвища на посаду керівника НБУ — Володимира Лавренчука (голова правління “Райффайзен Банк Аваль”), Романа Шпека (голова правління Незалежної асоціації банків).

“Хоча джерела, близькі до влади, не зовсім це підтверджують. Кажуть, що це можливо, але не факт, що так станеться”, — додав він.

“Люди, наближені до Нацбанку, кажуть, що сама Гонтарева може рекомендувати свого першого заступника Смолія. Але тут питання, чи пройде кандидатура від Гонтаревої через Верховну Раду, оскільки тут можуть бути проблеми внаслідок ставлення до самої Гонтаревої”, — уточнив експерт.

На думку В.Фесенка, Глава держави, скоріш за все, запропонує нестандартну, неочікувану фігуру з банківського чи фінансового секторів.

“Прізвищ називають дуже багато. Проте, сама Гонтарева сказала, і думаю, що Порошенко, скоріш за все, виходитиме з цього, що вона бачить своїм наступником не політика, а людину з банківського середовища”, — зазначив політолог.

При цьому експерт не думає, що обійняти посаду очільника Нацбанку можуть, наприклад, Арсеній Яценюк чи Віктор Ющенко, як про це зрідка повідомлялося у ЗМІ.

“Це все не дуже серйозно”, — уточнив він.

Водночас, за його словами, дехто говорить про кандидатуру глави "ПриватБанку" Олександра Шлапака. “У принципі це було б можливим, але він зараз займається "ПриватБанком". Тому теоретично можливий варіант, але якщо сам Шлапак на це погодиться”, — сказав він.

“На мій погляд такі фігури як Шлапак, Шпек або Лавренчук, яких називають, вони поважні, авторитетні люди за репутацією, тому це було б можливо непоганим рішенням, але, знову ж таки, тут має вирішувати Президент. Він буде виходити зокрема і з лояльності, і не тільки політичної, але й професійної, особистісної лояльності. Йому потрібна на посаді голови Нацбанку людина, яка була б для нього партнером, а не самостійною фігурою”, — резюмував В.Фесенко.

Нагадаємо, 10 квітня голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.

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