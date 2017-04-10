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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44389 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103350 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158759 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117426 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117137 просмотра

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Эксперт назвал возможные кандидатуры на должность главы Нацбанка

Киев  •  УНН

 • 30290 просмотра

По мнению политолога, Президент предложит неожиданную кандидатуру, но не политика

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Вероятными кандидатами на должность главы Национального банка Украины могут стать председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак, председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук, председатель Независимой ассоциации банков Роман Шпек, а также первый заместитель председателя НБУ Яков Смолий. Такое мнение высказал УНН в комментарии политолог Владимир Фесенко.

"Мало вероятно, что на этой неделе будет это решение (ВР утвердит нового главу НБУ - ред.). А это последняя пленарная неделя в апреле. Возобновляет работу в пленарном режиме Верховная Рада 16 мая. Соответственно, только во второй половине мая может быть назначен новый руководитель Нацбанка. Кто это будет, вопрос открытый. Порошенко может принять нетрадиционное, нестандартное решение, как, впрочем, было в случае с Гонтаревой", - отметил политолог.

В.Фесенко рассказал, что называют известные фамилии на должность руководителя НБУ - Владимира Лавренчука (председатель правления "Райффайзен Банк Аваль"), Романа Шпека (председатель правления Независимой ассоциации банков).

"Хотя источники, близкие к власти, не совсем это подтверждают. Говорят, что это возможно, но не факт, что так произойдет", - добавил он.

"Люди, приближенные к Нацбанке говорят, что сама Гонтарева может рекомендовать своего первого заместителя Смолия. Но здесь вопрос, пройдет ли кандидатура от Гонтаревой через Верховную Раду, поскольку здесь могут быть проблемы из-за отношения к самой Гонтаревой", - уточнил эксперт.

По мнению В.Фесенко, Глава государства, скорее всего, предложит нестандартную, неожиданную фигуру с банковского или финансового секторов.

"Фамилий называют очень много. Однако, сама Гонтарева сказала, и думаю, что Порошенко, скорее всего, будет исходить из того, что она видит своим преемником не политика, а человека с банковской среды", - отметил политолог.

При этом эксперт не думает, что занять пост главы Нацбанка могут, например, Арсений Яценюк или Виктор Ющенко, как об этом изредка сообщалось в СМИ.

"Это все не очень серьезно", - уточнил он.

Однако, по его словам, некоторые говорят о кандидатуре главы "ПриватБанка" Александра Шлапака. "В принципе это было бы возможным, но он сейчас занимается "ПриватБанком". Поэтому теоретически возможен вариант, но если сам Шлапак на это согласится", - сказал он.

"На мой взгляд, такие фигуры как Шлапак, Шпек или Лавренчук, которых называют, они уважаемые, авторитетные люди по репутации, поэтому это было бы возможно неплохим решением, но, опять же, здесь должен решать Президент. Он будет выходить в том числе и из лояльности, и не только политической, но и профессиональной, личной лояльности. Ему нужен на должности главы Нацбанка человек, который был бы для него партнером, а не самостоятельной фигурой", - резюмировал В.Фесенко.

Напомним, 10 апреля председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

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