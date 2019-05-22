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Експерт назвав популярні напрямки літнього відпочинку за кордоном

Експерт назвав популярні напрямки літнього відпочинку за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Найбільш популярними країнами для літнього відпочинку залишаються традиційні напрямки – Туреччина та Єгипет. Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук у коментарі кореспонденту УНН.

"Якщо брати пакетні тури, які продають туроператори, то це традиційні напрямки: на першому місці Туреччина, далі йде Єгипет, потім Греція, Іспанія та Болгарія. Це країни, які беруть на себе значну кількість туристів", - зазначив Царук.

Він додав, що популярним напрямком влітку є і Грузія, однак туди їдуть не через туроператорів, а влаштовують індивідуальні поїздки.

Серед країн Європи, за словами Царука, популярними напрямками літнього туристичного сезону є Польща, Німеччина, Словаччина.

"В Україні, якщо брати літній відпочинок, то на першому місці знаходяться море і пляж, а на другому місці вже екскурсії", - додав Царук.

За його словами, найбільш популярними місцями для літнього відпочинку є Одеса, Одеська область, Херсонщина, Бердянськ, Миколаївська область.

Нагадаємо, експерт порадив морські курорти для літнього відпочинку в Європі. 

Як повідомляв УНН, Туреччина з 1 січня 2019 року вводить податок на безпеку для туристів обсягом 1,5 євро.

Іспанські готелі знижують ціни на літній відпочинок після того, як туристи почали віддавати перевагу Туреччині та курортам у Північній Африці. 

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