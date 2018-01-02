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Експерт назвав передумови вступу України до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Розвиток України у сфері міжнародних відносин, безумовно, був вагомим, проте недостатнім для того, щоб нашу державу розглядали як повноцінного члена на вступ до ЄС. Про те, чому Україна не стоїть у черзі на вступ до блоку, і як це змінити, у коментарі УНН розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Експерт назвав передумови вступу України до ЄС

“Якби ми йшли швидше у наших внутрішніх перетвореннях, безумовно, ми б отримали більше. Європейський Союз працює за принципом: гроші за щось. Це щось називається прогрес в реформах: більше робимо кардинальних змін — більше отримуємо допомоги. Ви ж бачили, що останній транш у нас, як кажуть, завис в повітрі. Чому? Тому що не були зроблені ті речі, про які домовлялись. Можливо, не всі з них були 100% логічними, і, скажімо, правильними з точки зору так би мовити підходів Європейського Союзу — тоді це треба пояснювати”, — розповів експерт.

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На його думку, якщо умовами передбачено спірні моменти, як, наприклад, невигідний для України експорт деяких продуктів до ЄС, тоді це має стати темою для переговорів, для відповідних узгоджень, додаткових угод і т.п.

“Але коли ми обіцяємо, що ми будемо робити кроки для бодай якогось подолання корупції, а виходить, що одні правоохоронні органи боряться з іншими... то це, безумовно, не є плюсом, який нам допомагає налагодити відносини з ЄС. Адже антикорупційна реформа — це один з ключових моментів, в тому числі, і Угоди про асоціацію” — сказав екс-міністр.

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За словами Огризка, якщо Україна прагне, щоб Угода про асоціацію виконувалась і  давала результати, то цей елемент має бути першочерговим.

“Багато зроблено, але багато і не зроблено, бо виникають внутрішньополітичні розбори і тому подібне. Ми повинні розуміти що, якщо вони продовжаться, то наш поступ буде уповільнюватись, відповідно, ми будемо отримувати менше підтримки, менше допомоги”, — сказав екс-міністр.

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У результаті, це матиме негативний вплив на виконання Україною своїх зобов’язань. Весь процес взаємопов’язаний, наголосив експерт.

“Оці внутрішньополітичні аспекти — вони руйнують ті речі, які дипломати, самі по собі, уже зробити не можуть. Адже є інтеграція, переговори між МЗС і Єврокомісією — це зміни в секторі, зміни в державному управлінні, в юридичній сфері, в суддівській системі і т. д. Зараз євроінтеграція перейшла в дуже вузькопрофільні напрямки конкретних міністерств і відомств, і чим довше цей процес продовжуватиметься, тим менше шансів, що ми успішно і швидко виконаємо свої зобов’язання. Зробимо реформу в якомусь секторі — значить наблизимось до виконання Угоди про асоціацію. Виконаємо угоду про асоціацію — зможемо поставити питання про початок переговорів про вступ (в ЄС - ред.)”, — підсумував він.

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