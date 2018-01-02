Эксперт назвал предпосылки для вступления Украины в ЕС

"Если бы мы шли быстрее в наших внутренних преобразованиях, безусловно, мы бы получили больше. Европейский Союз работает по принципу: деньги за что-то. Это что-то называется прогресс в реформах: больше делаем кардинальных изменений - больше получаем помощи. Вы же видели, что последний транш у нас, как говорится, завис в воздухе. Почему? Потому что не были сделаны те вещи, о которых договаривались. Возможно, не все из них были 100% логическими, и, скажем, правильными, с точки зрения так сказать подходов Европейского Союза, - тогда это надо объяснять", - рассказал эксперт.

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По его мнению, если условиями предусмотрены спорные моменты, как, например, невыгодный для Украины экспорт некоторых продуктов в ЕС, тогда это должно стать темой для переговоров, для соответствующих согласований, дополнительных соглашений и т.п.

"Но когда мы обещаем, что мы будем делать шаги для хоть какого-то преодоления коррупции, а получается, что одни правоохранительные органы борются с другими ... то это, безусловно, не является плюсом, который нам поможет наладить отношения с ЕС. Ведь антикоррупционная реформа - это один из ключевых моментов, в том числе, и Соглашения об ассоциации", - сказал экс-министр.

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По словам Огрызко, если Украина хочет, чтобы Соглашение об ассоциации выполнялось и давало результаты, то этот элемент должен быть первоочередным.

"Много сделано, но много и не сделано, потому что возникают внутриполитические разборки и тому подобное. Мы должны понимать, если они продолжатся, то наш прогресс будет замедляться, соответственно, мы будем получать меньше поддержки, меньше помощи", - сказал экс-министр.

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В результате, это будет иметь негативное влияние на выполнение Украиной своих обязательств. Весь процесс взаимосвязан, подчеркнул эксперт.

"Эти внутриполитические аспекты - они разрушают те вещи, которые дипломаты, сами по себе, уже сделать не могут. Ведь есть интеграция, переговоры между МИД и Еврокомиссией - это изменения в секторе, изменения в государственном управлении, в юридической сфере, в судейской системе и т.д. Сейчас евроинтеграция перешла в очень узкопрофильные направления конкретных министерств и ведомств, и чем дольше этот процесс будет продолжаться, тем меньше шансов, что мы успешно и быстро выполним свои обязательства. Сделаем реформу в каком-то секторе - значит приблизимся к выполнению Соглашения об ассоциации. Выполним соглашение об ассоциации - сможем поставить вопрос о начале переговоров о вступлении (в ЕС - ред.)", - подытожил он.