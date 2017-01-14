Експерт назвав малоймовірною можливість укладення "великої угоди" між Кремлем та Заходом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. На даний момент в міжнародній політиці відсутні передумови для укладення "великої геополітичної угоди" між Москвою та країнами Заходу, оскільки сторони не довіряють один одному і не поділяють корінних інтересів. Про це у своїй статті для DT.UA написав науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, передає УНН.
За його словами, сьогодні США і РФ можуть, у кращому випадку, спільно вирішувати деякі локальні питання.
"Нині серйозних передумов очікувати чергової "великої угоди" немає. Рівень довіри між Кремлем і умовним "колективним Заходом" — на нулі. Минулий рік, зважаючи на дії Путіна в Сирії, тільки додав проблем. За таких умов сторони можуть вступати у переговори, перевіряти одна одну, тестувати можливості, вирішувати деякі локальні справи — але до "великої угоди" не дійде", - зазначив автор.
На думку аналітика, сьогодні Україна не повинна ставати локомотивом процесу повного врегулювання конфлікту, оскільки комплексної угоди про мир, у разі її досягнення, з урахуванням наявного балансу сил буде досягнуто за рахунок її інтересів. "Навіть коли припустити дуже мало реальну, але теоретично можливу "велику угоду" "сильних світу цього" за нинішніх історичних умов, то вона може відбутися тільки на умовах Росії, яка вважає, що вхопила Бога за бороду, а не на умовах Заходу, який перебуває у стратегічній фрустрації, і тим більше не на умовах України", - додав О.Сушко.
Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер розробляє план для обраного президента США Дональда Трампа з нормалізації відносин країни з РФ. Ідея плану полягала в тому, що Росія, згідно із задумом, гарантує безпеку на сході України, а Захід не буде втручатися у кримське питання.