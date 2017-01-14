Эксперт назвал маловероятной возможность заключения "большого соглашения" между Кремлем и Западом

По его словам, сегодня США и РФ могут, в лучшем случае, совместно решать некоторые локальные вопросы.

"Сейчас серьезных предпосылок ожидать очередного "большого соглашения" нет. Уровень доверия между Кремлем и условным "коллективным Западом" - на нуле. Прошлый год, несмотря на действия Путина в Сирии, только добавил проблем. При таких условиях стороны могут вступать в переговоры, проверять друг друга, тестировать возможности, решать некоторые локальные дела - но до "большого соглашения" не дойдет", - отметил автор.

По мнению аналитика, сегодня Украина не должна становиться локомотивом процесса полного урегулирования конфликта, поскольку комплексное соглашение о мире, в случае его достижения, с учетом имеющегося баланса сил будет достигнуто за счет ее интересов. "Даже если предположить очень мало реальным, но теоретически возможным "крупное соглашение" "сильных мира сего" в нынешних исторических условиях, то оно может произойти только на условиях России, которая считает, что схватила Бога за бороду, а не на условиях Запада, который находится в стратегической фрустрации, и тем более не на условиях Украины", - добавил А.Сушко.

Ранее сообщалось, что в конце декабря бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разрабатывает план для избранного президента США Дональда Трампа по нормализации отношений страны с РФ. Идея плана заключалась в том, что Россия, по замыслу, гарантирует безопасность на востоке Украины, а Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.