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Експерт Кацуба розповів про 4 секрети планування в умовах війни

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Планування й бачення, що буде далі, дозволяє і власникам, і менеджменту бізнесів перемикнутися з тиску військових обставин на моделювання кращого і більш ефективного майбутнього. В цьому переконаний підприємець Олександр Кацуба.

У своїй колонці він пише, що під час гострих криз планування дає можливість раціонально розподіляти ресурси – і позбутися усього зайвого. Що робити, щоб плани були ефективними? Олександр Кацуба визначив 4 ключові правила:

Перше - думати поліваріантно. Плани мають передбачати сценарії розвитку подій. Оптимістичний, консервативний, песимістичний, катастрофічний. Кожен з них має передбачати критерії, які його визначають; загальний план дій на випадок реалізації; можливі наслідки та план дій після настання.

Друге - плани мають бути гнучкими. Занадто детальні та жорсткі плани й в мирний час складні до реалізації, а в час війни, крім конкретних кроків, мають передбачати певну гнучкість, адаптивність і можливість оперативно їх змінити. Це додає впевненості та є прямим наслідком першого пункту.

Третє - уникати зайвих емоцій. Ви маєте пропрацьовувати план, наприклад, безперервної роботи бізнесу, взаємодії з постачальниками та клієнтами в умовах блекауту. Визначити потрібні ресурси й процедури. Це поставить вас над емоціями.

Четверте - мати позитивні сценарії. Власник чи ТОП-менеджер повинен мати достатньо аргументів, щоб мотивувати людей. Бо кожен виклик – це нова можливість.

Картина майбутнього та планування вселяє в нас спокій. Мозок малює картину майбутнього – і почувається спокійніше, краще адаптується до нової реальності. Це все в комплексі дає надію, мету і сенс і в бізнесі, і в особистому житті, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.

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