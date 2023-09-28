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Эксперт Кацуба рассказал о 4 секретах планирования в условиях войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Долгоросночное планирование и видение позволяют и владельцам, и менеджменту бизнесов переключиться с давления военных обстоятельств на моделирование лучшего и более эффективного будущего. В этом убежден предприниматель Александр Кацуба.

В своей колонке он пишет, что во время острых кризисов планирование позволяет рационально распределять ресурсы – и избавиться от всего лишнего. Что делать, чтобы планы были эффективными? Александр Кацуба определил 4 ключевых правила:

Первое – думать поливариантно. Планы должны предусматривать сценарии развития событий. Оптимистический, консервативный, пессимистический, катастрофический. Каждый из них должен предусматривать критерии; общий план действий в случае реализации конкретного сценария; возможные последствия и план действий после активизации сценария.

Второе – планы должны быть гибкими. Слишком подробные и жесткие планы и в мирное время сложны для реализации, а во время войны, кроме конкретных шагов, должны предусматривать определенную гибкость, адаптивность и возможность их оперативно изменить. Это придает уверенность и является прямым следствием первого пункта.

Третье – избегать лишних эмоций. Вы должны прорабатывать план, например, непрерывной работы бизнеса, взаимодействия с поставщиками и клиентами в условиях блэкаута. Определить нужные ресурсы и процедуры. Это поставит вас над эмоциями.

Четвертое – иметь положительные сценарии. Владелец или ТОП-менеджер должен иметь достаточно аргументов, чтобы мотивировать людей. Ибо каждый вызов – это новая возможность.

Картина будущего и планирование вселяет в нас уверенность. Мозг рисует картину будущего – и чувствует себя более спокойно, лучше адаптируется к новой реальности. Это все в комплексе дает надежду, цель и смысл и в бизнесе, и в личной жизни, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.

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