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Експерт із США: скандал з Burisma часто використовувся Трампом проти Байдена

Експерт із США: скандал з Burisma часто використовувся Трампом проти Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. "Плівки Деркача" і посада Хантера Байдена у раді директорів української енергетичної компанії Burisma, пов'язаної з ексміністром екології Миколою Злочевським, не вплинули у негативному світлі на передвиборчу кампанію кандидата у президенти США, колишнього віце-президента Джо Байдена. Про це сказав американський політичний експерт Марк Войджер в ефірі телеканалу "Дім", передає УНН.

"Я не думаю, що цей так званий "скандал" або ця інформація, яка подається вже досить багато часу - відбилася у настільки негативному плані. Все-таки віце-президент Байден і його син - це не одна і та ж особа", - сказав Войджер, відповідаючи на запитання журналіста про вплив скандалу з "плівками Деркача" і роботою Байдена-молодшого в Burisma на передвиборну гонку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WP: Зеленський може поставити під загрозу відносини України і США, використовуючи "плівки Деркача".

За його словами, часто у США сім'ї "не так пов'язані, як в інших частинах світу", і люди розуміють, що "то що син робить або батько - ні в якому разі не означає, що вони прямо пов'язані".

"Як відобразилася (справа з Burisma на політичну кампанію Джо Байдена - ред.)? Не думаю, що занадто негативно. Звичайно, кампанія Трампа використовувала цю ситуацію дуже часто, але, як ви бачите, все-таки статистика показує, що такого негативного відображення не було", - додав експерт.

Як повідомлялося в УНН, раніше стало відомо, що республіканці у Сенаті США форсують розслідування діяльності сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні, коли він увійшов до правління компанії енергетичної компанії Burisma.

Варто відзначити, що син колишнього віце-президента Байдена Хантер у 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma, яка пов'язана з ексміністром екології Миколою Злочевським.

Байдена-старшого команда чинного президента США звинувачує у просуванні інтересів сина. У той же час, заявляється, що Хантер Байден не є фігурантом розслідувань, які так чи інакше стосуються приналежної Злочевському компанії Burisma.

Також нагадаємо, в ОГПУ розповіли, що Злочевський фігурує у 13 кримінальних виробництвах. Вони повинні бути передані на розслідування в НАБУ, СБУ і ДБР. Також раніше уќ Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися по Злочевському.

У той же час, нардеп Олександр Дубінський заявив, що Burisma була одним із елементів, що пов'язують багаторічні схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.

Крім того, варто нагадати, у липні Національне антикорупційне бюро оприлюднило фото 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в якості хабара. Пізніше було повідомлення, що в рамках цієї справи було затримано три людини.

Впродовж декількох діб Вищий антикорупційний суд взяв під варту трьох підозрюваних у справі про спробу надання неправомірної вигоди керівникам НАБУ і САП.

Також нагадаємо, детективи НАБУ зафіксували факт надання їм ексчиновником неправомірної вигоди за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Як повідомив народний депутат Олександр Дубінський, хабар мав сприяти закриттю справи щодо компанії Burisma.

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