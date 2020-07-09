Эксперт из США: скандал с Burisma часто использовался Трампом против Байдена

"Я не думаю, что этот так называемый "скандал" или эта информация, которая подается уже достаточно много времени - отразилась в столь негативном плане. Все-таки вице-президент Байден и его сын - это не одно и то же лицо", - сказал Войджер, отвечая на вопрос журналиста о влиянии скандала с "пленками Деркача" и работой Байдена-младшего в Burisma на предвыборную гонку.

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По его словам, часто в США семьи "не так связаны, как в других частях мира", и люди понимают, что "то, что сын делает или отец - ни в коем случае не означает, что они напрямую связаны".

"Как отразилось (дело с Burisma на политическую кампанию Джо Байдена - ред.)? Не думаю, что слишком негативно. Конечно, кампания Трампа использовала эту ситуацию очень часто, но, как вы видите, все-таки статистика показывает, что такого негативного отображения не было", - добавил эксперт.

Как сообщалось в УНН, ранее стало известно, что республиканцы в Сенате США форсируют расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, когда он вошел в правление компании энергетической компании Burisma.

Стоит отметить, что сын бывшего вице-президента Байдена Хантер в 2014-2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, которая связана с экс-министром экологии Николаем Злочевским.

Байдена-старшего команда действующего президента США обвиняет в продвижении интересов сына. В то же время, заявляется, что Хантер Байден не является фигурантом расследований, которые так или иначе касаются принадлежащей Злочевскому компании Burisma.

Также напомним, в ОГПУ рассказали, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они должны быть переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР. Также ранее Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, которые расследовались по Злочевскому.

В то же время, нардеп Александр Дубинский заявил, что Burisma была одним из элементов, связывающих многолетние схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.

Кроме того, стоит напомнить, в июле Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фото 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в качестве взятки. Позже было сообщение, что в рамках этого дела были задержаны три человека.

В течение нескольких суток Высший антикоррупционный суд взял под стражу трех подозреваемых по делу о попытке предоставление неправомерной выгоды руководителям НАБУ и САП.

Также напомним, детективы НАБУ зафиксировали факт предоставления им экс-чиновником неправомерной выгоды за принятие решения в закрытии уголовного производства. Как сообщил народный депутат Александр Дубинский, взятка должна была способствовать закрытию дела по компании Burisma.