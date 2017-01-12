Експерт: іпотечний кредит беруть здебільшого ті, кому не вистачає на житло більшої площі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. За кредитом для придбання житла здебільшого звертаються ті потенційні інвестори, які планують придбати житло більшої площі, ніж те, яке дозволяють їм власні заощадження. Про це розповів в.о. директора Департаменту реалізації нерухомості ПАТ “ХК “Київміськбуд" Андрій Мачковський, пише УНН.
“Київміськбуд” спільно з “Кристалбанком” запровадив програму іпотечного кредитування, яка дозволяє, сплативши 30% вартості житла, отримати решту суми в кредит на 10 років.
Однак, як пояснюють в будівельному холдингу, найчастіше інвестори беруть суму коштів, якої їм не вистачає для придбання житла більшої площі, ніж вони планували спочатку.
“Проаналізувавши глибоко ситуацію із кредитування – більшість людей приходять, наприклад, за однокімнатною квартирою, а потім, вивчивши умови, розуміють, що можуть взяти двокімнатну квартиру, скориставшись кредитом. Або ж родина, яка придивляється до двокімнатної, вкладається у трикімнатну квартиру”, - пояснив А.Мачковський.
Нагадаємо, програма кредитування фізичних осіб для придбання нерухомості на первинному ринку нерухомості “Житло майбутнього” спільно з будівельною корпорацією “Київміськбуд” стартувала у серпні 2016 року. Вже протягом перших трьох місяців дії програми було видано кредитів на суму понад 6 млн грн.
“Програма кредитування наших інвесторів стала чудовою альтернативою банківським вкладам. Я з упевненістю можу сказати, що вона працює і добре працює. Людям іпотека необхідна, і вони раді, що є така можливість. І вже порахували, що відсотки за кредитом іноді вигідніші, ніж виплачувати до кінця будівництва велику суму. Адже при розстрочці ціна на заборгованість (залишок) не замикається. Взявши кредит, люди можу купити квартиру відразу з максимальною знижкою. І ті, хто вміє рахувати, дякують нам за цю програму”, — прокоментував іпотечну програму президент холдингу “Київміськбуд” Ігор Кушнір.