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Эксперт: ипотечный кредит берут в основном те, кому не хватает на жилье большей площади

Эксперт: ипотечный кредит берут в основном те, кому не хватает на жилье большей площади

Киев • УНН

 • 9017 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. За кредитом для приобретения жилья в основном обращаются те потенциальные инвесторы, которые планируют приобрести жилье большей площади, чем то, которое позволяют им собственные сбережения. Об этом рассказал и.о. директора Департамента реализации недвижимости ПАО "ХК "Киевгорстрой" Андрей Мачковский, пишет УНН.

"Киевгорстрой" совместно с "Кристалбанком" ввел программу ипотечного кредитования, которая позволяет, заплатив 30% стоимости жилья, получить недостающую сумму в кредит на 10 лет.

Однако, как объясняют в строительном холдинге, чаще всего инвесторы берут сумму средств, которой им не хватает для приобретения жилья большей площади, чем они планировали изначально.

"Проанализировав глубоко ситуацию по кредитованию - большинство людей приходят, например, за однокомнатной квартирой, а затем, изучив условия, понимают, что могут взять двухкомнатную квартиру, воспользовавшись кредитом. Или семья, которая присматривается к двухкомнатной, укладывается в трехкомнатную квартиру", - пояснил А.Мачковский.

Напомним, программа кредитования физических лиц для приобретения недвижимости на первичном рынке недвижимости "Жилье будущего" совместно со строительной компанией "Киевгорстрой" стартовала в августе 2016 года. Уже в течение первых трех месяцев действия программы было выдано кредитов на сумму более 6 млн грн.

"Программа кредитования наших инвесторов стала отличной альтернативой банковским вкладам. Я с уверенностью могу сказать, что она работает и работает хорошо. Людям ипотека необходима, и они рады, что есть такая возможность. И уже посчитали, что проценты по кредиту иногда выгоднее, чем выплачивать до конца строительства большую сумму. Ведь при рассрочке цена на задолженность (остаток) не замыкается. Взяв кредит, люди могу купить квартиру сразу с максимальной скидкой. И те, кто умеет считать, благодарят нас за эту программу", - прокомментировал ипотечную программу президент холдинга "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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