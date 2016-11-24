Експерт: іпотечне кредитування користується попитом навіть у непрості часи

Понад 6 млн грн кредитних коштів надав “Кристалбанк” за три місяці п. р. у рамках спільної з будівельною корпорацією “Київміськбуд” програми іпотечного кредитування “Житло майбутнього”.

“Ці показники підтверджують правильність обраної банком стратегії щодо розробки і впровадження таких продуктів, які наші клієнти потребують саме зараз, і на які є попит навіть за теперішніх непростих часів, — зазначив І.Олійник.

У банку повідомили, що ексклюзивна і новаторська програма кредитування на первинному ринку нерухомості, прозорі й вигідні умови отримання позики дають можливість придбати якісне та сучасне житло від нашого надійного партнера ХК “Київміськбуд” вже зараз, не відкладаючи життя “на потім”.

Нагадаємо, програма кредитування фізичних осіб для придбання нерухомості на первинному ринку нерухомості “Житло майбутнього” спільно з будівельною корпорацією “Київміськбуд” стартувала у серпні 2016 року.

“Програма кредитування наших інвесторів стала чудовою альтернативою банківським вкладам. Я з упевненістю можу сказати, що вона працює і добре працює. Людям іпотека необхідна, і вони раді, що є така можливість. І вже порахували, що відсотки за кредитом іноді вигідніші, ніж виплачувати до кінця будівництва велику суму. Адже при розстрочці ціна на заборгованість (залишок) не замикається. Взявши кредит, люди можу купити квартиру відразу з максимальною знижкою. І ті, хто вміє рахувати, дякують нам за цю програму”, — прокоментував іпотечну програму президент холдингу “Київміськбуд” Ігор Кушнір.