Эксперт: ипотечное кредитование пользуется спросом даже в непростые времена

Более 6 млн грн кредитных средств предоставил "Кристалбанк" за три месяца 2016 года в рамках совместной со строительной корпорацией "Киевгорстрой" программы ипотечного кредитования "Жилье будущего".

"Эти показатели подтверждают правильность выбранной банком стратегии по разработке и внедрению таких продуктов, в которых наши клиенты нуждаются именно сейчас, и на которые есть спрос даже в нынешние непростые времена, - отметил И.Олийнык.

В банке сообщили, что эксклюзивная и новаторская программа кредитования на первичном рынке недвижимости, прозрачные и выгодные условия получения займа дают возможность приобрести качественное и современное жилье от нашего надежного партнера ХК "Киевгорстрой" уже сейчас, не откладывая жизнь "на потом".

Напомним, программа кредитования физических лиц для приобретения недвижимости на первичном рынке недвижимости "Жилье будущего" совместно со строительной компанией "Киевгорстрой" стартовала в августе 2016 года.

"Программа кредитования наших инвесторов стала отличной альтернативой банковским вкладам. Я с уверенностью могу сказать, что она работает и работает хорошо. Людям ипотека необходима, и они рады, что есть такая возможность. И уже посчитали, что проценты по кредиту иногда выгоднее, чем выплачивать до конца строительства большую сумму. Ведь при рассрочке цена на задолженность (остаток) не замыкается. Взяв кредит, люди могу купить квартиру сразу с максимальной скидкой. И те, кто умеет считать, благодарят нас за эту программу", - прокомментировал ипотечную программу президент холдинга "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.