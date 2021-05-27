Експерт: для міжнародних мандрівок час використовувати антигенні тести на COVID-19 замість ПЛР-методу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що ЄС слід дозволити своїм мандрівникам, що повертаються у власні країни, проходити антигенні тести на COVID-19 замість ПЛР-тестів, які є значно дорожчими. Наскільки такий підхід є необхідним і виправданим, УНН розповів політолог Костянтин Матвієнко.
Так, експерт вважає, що антигенні тести на COVID-19, які в Україні проводяться експрес-способом і розробленим вітчизняними вченими ІФА-методом, повинні замінити ПЛР-тест на рівні офіційного підтвердження захворювання.
Цитата:
“По-перше, ПЛР-тест дуже дорогий, по-друге, він набагато довше робиться. Тобто, якщо антигенні тести — експрес та ІФА — є надійними, то треба користуватися ними. Тут питання ще інкубаційного періоду, адже особливістю COVID-19 є те, що він ще не фіксується, але людина вже є поширювачем вірусу. Тому виникає небезпека попасти саме в той період, коли людина, пройшовши й отримуючи негативний ПЛР-тест, може становити небезпеку для оточуючих”, — підкреслив Матвієнко.
Деталі
На думку експерта, важливо виявляти хворих ще на етапі інкубаційного періоду для того, щоб протидіяти поширенню COVID-19.
“Симптоми виникають пізніше, ніж людина є заразною, тому якщо антиген фіксує вірус тоді, коли людина ще не заразна, то в цьому разі необхідно прислухатись до науковців і на нього переходити”, — вважає Костянтин Матвієнко.