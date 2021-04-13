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Експерт дав невтішний прогноз на пожежонебезпечний сезон: будуть масштабні пожежі і жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Україну минулого року сколихнули масштабні пожежі - горіли ліси і населені пункти в Житомирській, Луганській областях, а також Чорнобильська зона. Свій невтішний прогноз щодо наближення пожежонебезпечного сезону-2021 кореспонденту УНН дав професор Національного університету біоресурсів і природокористування України, директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев.

Цитата:

“Ми зараз активно їздимо по лісах і по полях. Бачимо, що підпали нікуди не поділися. Люди так само палять очерет, траву, городи, пасовища. Це означає, що джерела вогню не змінилися — істотних змін або прогресу у тому, що зменшуються ризики пожеж, у порівнянні з минулим роком, немає. Фактично, ситуація та ж сама”, — сказав експерт.

За його словами, ситуацію поліпшити не вдалося, і лісники, які охороняють ліси від пожеж, повинні розуміти, що вогонь в ландшафті як і раніше присутній, і при будь-якому зручному випадку він зайде або в населений пункт, або в ліс.

“Мій прогноз — невтішний, будуть ще жертви і цілі населені пункти спалені. Ми йдемо в сторону Греції, Португалії, Іспанії, Каліфорнії, Австралії, Канади, Аляски, Чилі. У нас поки ніхто не готовий, щоб захищати себе від великих пожеж”, — підкреслив Зібцев.

Пожежонебезпечні регіони

Також він назвав пожежонебезпечні регіони в Україні. Серед них: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська області. Окрім того, у зоні ризику — піщані масиви соснових лісів вздовж річок в Черкаській області. У серйозній небезпеці населені пункти, які лежать біля або в лісі.

Як захистити населені пункти

Зібцев підкреслив, що населеним пунктам можна захиститися від пожеж. Але для цього необхідно налагодити зв’язок з гідрометеослужбою, яка б за кілька днів могла сповіщати про появу сильного вітру і надзвичайну пожежонебезпеку.

Окрім того, за словами професора, у такі дні громади повинні почати патрулювати територію по периметру населеного пункту. Вони можуть звернутися в поліцію або попросити допомогу у лісників, щоб на пожежонебезпечний час поставити недалеко від населеного пункту машину.

Зібцев відзначив прогрес у забезпеченні протипожежних служб достатніми ресурсами: є запас пально-мастильних матеріалів, рацій та іншої техніки.

“Весь рік уряд над цим працював, і мені здається, що тут є хороший прогрес. Але треба зрозуміти, що пожежа через чотири-п’ять годин стає просто некерованою. Тому єдиний шанс врятувати населені пункти, які лежать в лісах, — встановити ці пожежонебезпечні дні. На півдні їх може бути 25-30 на рік. Відносно небагато. І в ці дні всі служби повинні займатися патрулюванням, щоб вчасно побачити пожежу і почати реагувати впродовж години”, — зазначив експерт.

Доповнення

Експерт розповів, що більшість пожеж в Україні через туристів і відвідувачів лісу, а також неправильне ведення сільського господарства.

Додамо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про посилення захисту лісів, запобігання пожеж на землях лісового та водного фонду, торфовищах і на землях інших категорій.

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