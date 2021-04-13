Эксперт дал неутешительный прогноз на пожароопасный сезон: будут масштабные пожары и жертвы

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"Мы сейчас активно ездим по лесам и по полям. Видим, что поджеги никуда не делись. Люди так же палят камыш, траву, огороды, пастбища. Это значит, что источники огня не изменились - существенных изменений или прогресса в том, что уменьшаются риски пожаров, по сравнению с прошлым годом, нет. Фактически, ситуация та же самая", - сказал эксперт.

По его словам, ситуацию улучшить не удалось, и лесники, которые охраняют леса от пожаров, должны понимать, что огонь в ландшафте по-прежнему присутствует, и при любом удобном случае он зайдет или в населенный пункт, или в лес.

"Мой прогноз – неутешительный, будут еще жертвы и целые населенные пункты сожженные. Мы идем в сторону Греции, Португалии, Испании, Калифорнии, Австралии, Канады, Аляски, Чили. У нас пока никто не готов, чтобы защищать себя от больших пожаров", - подчеркнул Зибцев.

Пожароопасные регионы

Также он назвал пожароопасные регионы в Украине. Среди них: Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская области. Кроме того, в зоне риска - песчаные массивы сосновых лесов вдоль рек в Черкасской области. В серьезной опасности населенные пункты, которые находятся возле или в лесу.

Как защитить населенные пункты

Зибцев подчеркнул, что населенным пунктам можно защититься от пожаров. Но для этого необходимо наладить связь с гидрометеослужбой, которая за несколько дней могла бы сообщать о появлении сильного ветра и чрезвычайной пожароопасности.

Кроме того, по словам профессора, в такие дни общины должны начать патрулировать территорию по периметру населенного пункта. Они могут обратиться в полицию или попросить помощь у лесников, чтобы на пожароопасное время поставить недалеко от населенного пункта машину.

Зибцев отметил прогресс в обеспечении противопожарных служб достаточными ресурсами: есть запас горюче-смазочных материалов, раций и другой техники.

"Весь год правительство над этим работало, и мне кажется, что здесь есть хороший прогресс. Но надо понять, что пожар через четыре-пять часов становится просто неуправляемым. Поэтому единственный шанс спасти населенные пункты, находящиеся в лесах, - установить эти пожароопасные дни. На юге их может быть 25-30 в год. Относительно немного. И в эти дни все службы должны заниматься патрулированием, чтобы вовремя увидеть пожар и начать реагировать в течение часа", - отметил эксперт.

Дополнение

Эксперт рассказал, что большинство пожаров в Украине - из-за туристов и посетителей леса, а также неправильного ведения сельского хозяйства.

Добавим, Верховная Рада приняла в целом законопроект об усилении защиты лесов, предотвращении пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий.