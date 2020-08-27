Експерт: чому Європа інвестує мільярди в будівництво українських доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Європі вигідно інвестувати гроші в побудову нормальних транспортних коридорів навколо себе, які будуть поєднувати її з Азією і Китаєм для товарообігу. Про це в коментарі УНН розповів політичний експерт Тарас Березовець.
"Сьогодні спостерігається надлишок грошей у Європі, і ми знаємо, що в багатьох європейських країнах покласти гроші на рахунок означає отримати від'ємний відсоток: тобто ви кладете гроші в банк, а у вас ще їх віднімають. Тому ЄБРР, наприклад, дуже вигідно виділяти кредити Україні", - пояснив Березовець.
Він також зазначив, що практика європейського кредитування застосовувалась у країнах, що ставали новими членами ЄС, починаючи від балтійських країн і закінчуючи балканськими, яким були виділені сотні мільярдів євро на будівництво доріг.
Тарас Березовець також пояснив, чому цей процес кредитування є взаємовигідним.
"Украіні вигідно, що ми отримуємо гроші під низький відсоток, маємо можливість будувати дороги, плюс - нагляд Європи, бо коли вони дають гроші, то здійснюють контроль за тим, щоб ці гроші не розкрадалися", - зазначив політичний експерт.
Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів, що цього року країна отримала рекордне фінансування на оновлення доріг в Україні — понад 100 млрд грн, за які буде відновлено понад 4000 км доріг державного значення та більше ніж 2000 км місцевих автошляхів.